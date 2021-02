PSG : Verratti est du voyage à Barcelone

Comme c’était prévisible depuis quelques jours, le milieu de terrain italien Marco Verratti figure bien dans le groupe parisien en vue du grand choc de mardi soir contre le FC Barcelone. Son nom figure parmi les 22 éléments retenus par Mauricio Pochettino pour cette confrontation continentale (8e de finale aller). Avec ses coéquipiers, il prend l’avion pour la Catalogne ce lundi.

Verratti en meneur de jeu contre le Barça ?

Verratti avait été touché à la hanche lors du match contre l’Olympique de Marseille et n’a plus joué depuis. Il aurait pu cela dit le faire samedi dernier contre Nice (2-1), mais le staff francilien a choisi de le préserver. Ce week-end, l’international azzurro a poursuivi son programme de remise en forme et il devrait normalement pouvoir tenir sa place comme titulaire. En l’absence de Neymar, le technicien argentin réfléchit à la possibilité de le faire jouer comme « 10 » dans un système en 4-2-3-1.

Concernant le reste du groupe parisien, il n’y a pas vraiment de surprise à signaler. Neymar et Di Maria ne sont évidemment pas conviés à ce déplacement car toujours à l’infirmerie. Le défenseur central Timothée Pembélé est également resté à Paris puisqu’il est infecté au Covid-19. Enfin, par choix du coach, les jeunes Denis Franchi et Xavi Simons ont dû également rester à la maison.

