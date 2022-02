Le groupe pour la réception du Real Madrid ce soir ! 🔛🗒️ #PSGRM

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 15, 2022

Ramos absent, pas une surprise

Les heures s’égrènent avant le coup d'envoi du. S'il faudra évidemment attendre les environs de 20h pour connaitre officiellement la composition des deux équipes, les groupes convoqués par Mauricio Pochettino. Le club parisien a dévoilé sa liste de vingt-quatre joueurs.Et il n'y a pas de surprise puisque. Blessé et absent de puis la fin du mois de novembre, le Brésilien est donc apte à jouer. Reste à savoir s'il débutera le match où si son entraîneur préfèrera lui donner un rôle de joker. Les autres stars parisiennes sont également là, à commencer par Kylian Mbappé et Lionel Messi, mais également les gardiens dontLa seule absence de marque, mais qui était là aussi attendue, est celle d'un, avec une gêne persistante au mollet droit. A noter enfin qu'Idrissa Gueye est lui aussi dans le groupe, mais il ne devrait pas débuter, car à court de forme après son retour de la CAN.