PSG : Un effectif taillé pour la C1

Un milieu de terrain armé pour les grands matchs

🎙 Favre pregame presser:



"We've watched quite a bit of match film in preparation. We know their players, and we're prepared for them. Paris is a great team and finished well above Real Madrid, which says it all. In the end, our strength will count." pic.twitter.com/fWI8qiQZCz

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) February 17, 2020

Un gardien comme base d'une solide défense

Et si cette année était la bonne ? Si le recrutement de stars n'a pas encore permis au PSG de franchir un cap sur la scène européenne, l'arrivée de seconds couteaux pourraient avoir changé la donne. Quand l'an passé, Thomas Tuchel était obligé de se creuser la tête pour trouver des solutions aux différentes blessures, l'entraîneur allemand a cette fois l'embarras du choix. L'effectif parisien semble se découvrir une profondeur d'effectif jusque-là sans précédent. En attaque, les possibilités sont tellement nombreuses qu'elles peuvent faire tourner la tête des fans parisiens et donner des migraines aux défenseurs adverses. Les adversaires n'ont aucune idée du système offensif qui va être privilégié par le PSG. Mbappé, Icardi, Cavani, Neymar, Di Maria sont autant de joueurs capables de faire la différence.. Lucien Favre en a parlé lors de la conférence de presse de veille de match. « Je ne vais pas citer tous les joueurs qui ont des grandes qualités au PSG, ils ont gagné contre le Real Madrid sans Neymar, mais c’est un très très grand joueur. Et quand ça s’additionne avec Mbappé, Di Maria… je vous ai dit que je ne vais pas tous les citer, mais il y a au moins dix noms que je pourrais dire. »Contrairement au passé récent, le PSG pourra pleinement s'adapter au contexte d'une double-confrontation européenne pour aller chercher le résultat qu'il lui faut. Les plus fous pourraient aller jusqu'à s'imaginer un 3-2-3-2 porté vers l'avant : avec les cinq éléments offensifs pour chercher le but qu'il faut à la fin d'une rencontre mal embarquée. Mais si l'attaque parisienne est d'une densité rare, le milieu de terrain profite lui aussi d'une richesse nouvelle.Cet été a permis au champion de France de gagner en solidité. Ander Herrera, Idrissa Gueye et Pablo Sarabia font beaucoup de bien à l'entrejeu parisien. Aux côtés de Marco Verratti, leur abattage est important. Une qualité essentielle au moment d'aborder les matchs à élimination directe. Les efforts des uns devront être compensés par les autres et du côté du Parc des Princes, toutes ces forces n'ont jamais paru aussi équilibrées que cette année. Les solutions sont si nombreuses que ces dernières semaines, le turn-over a été important, mais l'avance sur le deuxième n'est jamais passée sous les dix points. La preuve d'une équipe qui a de la réserve.Si la défense peut encore paraître friable notamment avec les blessures d'Abdou Diallo ou Presnel Kimpembe, elle possède une force nouvelle. Le poste de gardien a aussi été renforcé avec l'arrivée de Keylor Navas à la place d'Alphonse Aréola. Si l'international français est un gardien de premier plan, le Costaricain apporte une sérénité et une régularité au plus haut niveau qui rassure l'ensemble de la défense. Le manque de confiance ou les doutes des uns et des autres pourront être effacées par la faculté de l'ancien Madrilène à briller dans les grands matchs européens.Par rapport aux saisons précédentes, le staff parisien a ajouté de la valeur et de la qualité à chaque ligne. Aucun compartiment du jeu n'a été oublié et l'armada qui en résulte pourrait faire très mal. Une condition est nécessaire pour y arriver, garder la confiance et la tête froide. C'est désormais au mental de suivre. Rassuré par ses forces, le PSG pourrait enfin y arriver.