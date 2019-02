PSG: Tuchel très pessimiste pour Cavani

De passage dans l'émission Telefoot, Thomas Tuchel est revenu sur la blessure d'Edinson Cavani, samedi, lors de la victoire (1-0) contre Bordeaux. L'entraîneur allemand du Paris Saint-Germain s'est montré pessimiste quant à une participation de l'Uruguayen au match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Manchester United mardi. "Je n'ai pas de bonnes nouvelles. Il a passé des examens et doit encore en passer à notre centre d'entraînement. Mon sentiment est que ça va être très difficile de jouer mardi. On doit attendre et le club communiquera plus tard, mais les premiers examens ne sont pas très bons. Il y a toujours un petit espoir", a déploré Tuchel. En revanche, l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund a confirmé que sauf problème, Marco Verratti devrait jouer face aux Red Devils.