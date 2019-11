PSG-Tuchel: "On a pris une leçon à Dijon"

Battu pour la troisième fois de la saison en championnat vendredi à Dijon (2-1), le PSG va tenter de repartir de l’avant mercredi soir contre Bruges, et d’engranger une quatrième victoire en autant de matches de Ligue des champions.

Une rencontre où il faudra "respecter le jeu, respecter l’adversaire. A Bruges, pendant quelques minutes, ça a été compliqué. Bruges a un style particulier, et c’est difficile de s’adapter", a déclaré mercredi en conférence de presse Thomas Tuchel, qui est également revenu sur la défaite en Bourgogne.

"On a pris une leçon à Dijon. Si on joue avec trop de confiance, tout peut arriver. Mais j’ai toujours confiance en mon équipe, qui a montré beaucoup et beaucoup de fois qu’elle pouvait jouer à un très haut niveau et être très sérieuse."