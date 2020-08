PSG : Tuchel livre la clé de la rencontre contre l'Atalanta

💬🎙️💼



Installé dans son camp de base à Faro pour son stage de préparation avant #ATAPSG, @TTuchelofficial a confié ses premières impressions à #PSGTV

Tuchel parle du "style totalement unique" de l'Atalanta

Mercredi, le PSG défiera l'Atalanta Bergame en quart de finale de la Ligue des champions pour l'ouverture du Final 8, à Lisbonne (21h). Si la pression sera grande pour les coéquipiers de Neymar, Thomas Tuchel a donné son sentiment principal au sujet de ce match.. C’est un cadeau pour moi", a expliqué le coach allemand du club francilien.Sondé sur la fiabilité défensive affichée par le PSG dans la compétition, il n'a pas hésité à valoriser l'expérience de Keylor Navas, qui a gagné trois fois la Ligue des champions avec le Real Madrid. "La clé pourrait être Keylor Navas avec son expérience et sa personnalité.De façon plus globale, l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund pense qu'une bonne performance de son groupe passera surtout par le fait de savoir gérer les temps faibles, face à la meilleure attaque de Serie A (98 buts inscrits par l'Atalanta). "Leur n°10, Gómez, est toujours très libre de se déplacer. Il essaie toujours de combiner avec un autre joueur dans les petits espaces. Ils aiment jouer des deux côtés avec leurs ailiers, centrer et frapper de loin. On devra donc continuer à être sérieux en défense pour ne pas encaisser de but. Mais on sait que ça va être très difficile contre eux", a expliqué le coach parisien.