PSG : Tuchel félicite Neymar

[🎙️INTERVIEW] PSG : Thomas Tuchel revient sur le match retour de Champions League face au Borussia Dortmund

« Utiliser les émotions de la victoire contre Dortmund »

Le PSG est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Le club de la capitale française a vaincu la malédiction en éliminant le Borussia Dortmund le mois dernier (2-0). Une qualification qui porte la signature de Neymar.en livrant un grand match et avec un but en prime. Une prestation qu’avait applaudie Thomas Tuchel à l'époque et il continue à le faire.Lors d’une interview accordée à beIN Sports alors qu'il se trouvait en confinement, l’entraineur parisien s’est dit très satisfait de son attaquant brésilien et"Neymar est toujours la clé, défensivement et offensivement, a-t-il déclaré. Il est toujours fiable dans les matchs importants. Il travaille beaucoup, il est toujours là, il est très intelligent contre le ballon. Et on a vu qu’il a gagné en capacité après le match aller, parce qu’il était blessé avant. Il prend ses responsabilités. Cela donne à tout le monde une bonne impression."La compétition est à l’arrêt en ce moment en raison de la crise sanitaire. La date reprise reste aussi méconnue. Pour le PSG, qui restait sur une bonne série avant l’interruption des rencontres, peut redouter un changement de dynamique. Tuchel le sait, mais il se veut optimiste malgré tout.. « On veut utiliser ce match et ces émotions pour continuer. Mais c’est un peu bizarre maintenant, on a dû arrêter et nous ne sommes pas ensemble. Il reste encore du temps, cela fera au moins huit semaines sans être ensemble. Il faudra peut-être montrer des images de cette soirée (…) C’est dommage qu’il y ait cette pause."