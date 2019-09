PSG: Tuchel dubitatif sur l'état physique d'Icardi 

Thomas Tuchel doit composer avec une ligne d'attaque décimée, en raison des blessures de Kylian Mbappé et Edinson Cavani, mais aussi de la suspension de Neymar, à la veille du choc face au Real Madrid en ouverture de la Ligue des champions mercredi, au Parc des Princes (21h). Le coach allemand du club parisien a évoqué l'éventuel recours que pourrait constituer Mauro Icardi, qui n'a disputé que quelques minutes lors de la dernière victoire sur Strasbourg (1-0) depuis son arrivée.

"Pour Mauro, je ne sais pas exactement dans quel état physique il est, et combien de minutes il peut jouer, avoué Tuchel en conférence de presse. Peut-être il commence, ou (Eric) Choupo-Moting commence comme attaquant, ou les deux commencent... Il manque quelques attaquants, tout le monde le sait, mais on doit trouver des solutions, souligne-t-il, convaincu que son effectif doit lui permettre de faire face. J’ai confiance en mes joueurs, et je suis convaincu qu’on aura une équipe forte sur le terrain demain (mercredi)."

Concernant Presnel Kimpembe, "son état physique est excellent, il a travaillé vraiment dur durant dix ou douze semaines, il est super 'fit', il peut jouer, c’est sûr, si nécessaire, en tout cas ce n'est pas une question de physique", a assuré Tuchel.