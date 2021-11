Dans la foulée de son succès acquis samedi face à Nantes (3-1, 14e journée de Ligue 1), le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue des champions ce mercredi avec la cinquième journée de la phase de poules et un déplacement périlleux sur le terrain de Manchester City. Victorieux à l'aller au Parc des Princes (2-0), les hommes de Mauricio Pochettino vont tenter de faire aussi bien à l'Etihad et pourront compter sur le retour de plusieurs cadres.



Deuxièmes du groupe A, un point derrière les Skyblues, les Parisiens auront fort à faire en Angleterre et le retour de trois joueurs importants ne sera pas de trop. Comme l'indique RMC, Marquinhos et Gianluigi Donnarumma ont retrouvé leurs camarades ce lundi à l'entraînement. Et comme jamais deux sans trois, Presnel Kimpembe a lui aussi rejoint le groupe et a pu participer à la séance. De son côté, Rafinha poursuit sa remise en forme et s'est entraîné balle au pied séparément.