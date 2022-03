Plus de peur que de mal. Après son coup au pied reçu lundi à l'entraînement, Kylian Mbappé va beaucoup mieux. L'évolution de l'état physique de la star parisienne est positive. Ce mardi, le champion du monde s'est présenté sur la pelouse du stade Santiago Bernabeu pour prendre part à la séance de veille de match programmée par Mauricio Pochettino et son staff technique.

Mbappé, une titularisation qui ne fait guère de doute

Observateur, détendu, le numéro 7 s'est entraîné normalement. Il a semblé à son aise sur le travail de courses, avant de participer à deux jeux avec ballon. Son compère d'attaque Neymar, qui s'était présenté en conférence de presse un peu plus tôt, s'est lui aussi montré rassurant : "Il va bien", avant que Mauricio Pochettino ne confirme ses propos. Alors que le coup d'envoi de cette seconde manche contre le Real Madrid sera donné dans un peu plus de 24 heures, la titularisation de Kylian Mbappé ne fait guère de doute.