PSG : Toujours pas de C1 pour Bernat !

🔴 La liste des 25 joueurs sélectionnés pour la phase finale de la Champions League !

Juan Bernat écarté, Kurzawa bien présent. pic.twitter.com/xjBc0YJqr9



— PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) February 3, 2022

Juan Bernat ne figure pas dans la liste des joueurs retenus pour disputer les prochains tours de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. L'information, divulguée ce jeudi par le quotidien Le Parisien, peut surprendre au vu du passé de l'Espagnol dans cette compétition.. Mais ces performances n'ont pas suffi à faire pencher la balance. Déjà absent de la liste lors de la phase de poules à cause d'un physique trop juste (il revenait d'une longue blessure), le latéral gauche est encore laissé sur la touche.où figurent également les deux éléments les plus utilisés à ce poste depuis le début de saison : le Portugais Nuno Mendes et le Sénégalais Abdou Diallo.