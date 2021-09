Tuchel se méfie de la Juve

Thomas Tuchel et Chelsea ne se cachent pas. Avec son costume de tenant du titre, le club londonien doit être considéré comme le grand favori à un sacre en Ligue des Champions cette saison. C'est ce qu'avait lancé Mauricio Pochettino avant le match du PSG à Bruges il y a deux semaines, et c'est un constat que son prédécesseur partage., a lancé le technicien allemand. L'an dernier, on était devenus meilleurs à chaque match et on a été considérés comme un prétendant sérieux très tard dans la compétition, ce qui nous a aidé. Aujourd'hui, on fait peut-être partie des favoris, cela a une plus grande valeur, ça donne plus de motivation de jouer contre nous. On doit l'accepter. C'est de notre faute parce qu'on a remporté cette compétition. Mais on préfère venir comme outsider, et on l'est (intérieurement). On doit se libérer de ces attentes et qu'elles ne deviennent pas nos attentes. »

Thomas Tuchel a également abordé le choc contre la Juventus. Un adversaire qu'il ne prend pas de haut, malgré le début de saison très poussif des Bianconeri, à la traîne en Serie A. « La Juve est une équipe très expérimentée, a relevé l'Allemand. C'est un grand club. Elle a eu quelques problèmes au démarrage avec ses résultats en Serie A, mais elle a été très convaincante en Ligue des champions. Les joueurs qui rentreront (pour remplacer Dybala et Morata) voudront montrer ce qu'ils valent Ils ont perdu un grand champion et une grande personnalité. Mais on peut gagner des matches et être une équipe très forte sans lui et c'est ce qu'ils sont. C'est un club qui a l'habitude de gagner. Les Turinois ont toujours faim de titres. Ce seront des adversaires féroces mais on aime ça. On cherche toujours des défis relevés. On est impatients. » Le décor est planté.