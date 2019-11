PSG: Thiago Silva se méfie de Rodrygo 

En position de force pour terminer à la première place du groupe A, un simple nul lors de la dernière journée face à Galatasaray suffisant pour assurer la pole, le PSG n’entend pas galvauder le déplacement à Santiago Bernabeu dans quinze jours.

Et malgré le tranquille succès décroché lors du match aller au Parc des Princes (3-0), Thiago Silva se méfie des joueurs madrilènes et tout particulièrement de son compatriote Rodrygo, l’une des rares satisfactions de ce début de saison dans les rangs merengue et auteur d’un triplé lors du dernier match du Real en Ligue des champions face à Galatasaray.

"J’espère que Zidane va le laisser sur le banc (rires). Je crois que pour beaucoup de gens, voir un gamin de 18 ans exploser de cette façon peut être surprenant.. Il n’y a pas que son style de jeu. Regardez comment il célèbre les buts, il est tranquille, serein. Ce n’est pas quelqu’un qui a le melon ou qui se la joue, qui veut se mettre en avant, a-t-il confié à son sujet dans des propos relayés par Lance. Il sait ce qu’il veut pour sa carrière, à un âge très jeune, et il a déjà une belle expérience. Marquer trois buts en Ligue des Champions, très peu en sont capables. On devra faire attention à lui parce que son talent et sa qualité parlent pour lui."