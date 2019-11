PSG: Thiago Silva et Verratti de retour contre Bruges 

Le Paris Saint-Germain a enregistré de bonnes nouvelles pour la réception de Bruges mercredi pour la 4e journée de la Ligue des champions. En effet, Thiago Silva, Marco Verratti et Ander Herrera ont normalement participé à la séance d'entraînement de lundi, annonce Le Parisien. Ils seront donc logiquement aptes ce qui devrait permettre à Thomas Tuchel d'avoir un peu plus de marge dans ses choix. D'autant que si Neymar ou encore Meunier sont toujours absents, Draxler, lui a retrouvé la compétition à Dijon et n'a pas ressenti de gêne.

Le onze potentiel:

Navas - Dagba, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Gueye, Marquinhos, Verratti - Di Maria, Icardi, Mbappé.