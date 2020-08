Il n’est jamais trop tard pour bien faire. Cela pourrait être le leitmotiv de Thiago Silva, alors qu’il s’apprête à vivre ces deux dernières semaines dans la peau d’un joueur du PSG. Le Brésilien est triste que son aventure avec le club francilien s’arrête, mais ce n’est pas vraiment le sentiment qui prédomine chez lui en ce moment. Il est plus motivé et déterminé à l’idée de mener sa formation vers le sacre continental. Il n’y a plus que trois obstacles à franchir et trois matches à livrer. Une tâche que lui et ses partenaires se sont promis de remplir.



« Je suis très content de tout ce que j'ai fait ici, de tout le respect que m'ont donné les supporters. C'est magnifique ! J'espère finir cette aventure avec un titre en Ligue des champions, c'est notre rêve », a indiqué « O Monstro » dans une interview à l’AFP. Bien qu’ayant déjà remporté 23 trophées différents avec l’équipe francilienne, il a indiqué que c’est la Coupe aux grandes oreilles qui lui tenait le plus à cœur, et ce depuis le jour de son arrivée au Parc des Princes. « C'est un titre très important, pas seulement pour les joueurs mais pour le club, a-t-il souligné. Pour les supporters, cela représenterait quelque chose d'incroyable ! Je suis venu à Paris pour cette aventure, pour cet objectif. »

« Ça ne sera pas facile face à l’Atalanta »



Tout en étalant l’envie qui l’anime, Thiago Silva a insisté sur le besoin de rester humble et respecter chaque adversaire qui se présente sur le chemin, à commencer par l’Atalanta Bergame. « Tous les gens qui travaillent pour le PSG espèrent que nous pourrons fêter le 50e anniversaire du club avec la qualification. Pour réussir cela, il faut bien se préparer face à l'Atalanta, une équipe qui marque beaucoup de buts et travaille beaucoup défensivement. On sait que cela ne sera pas facile mais on a la qualité pour faire un bon match », a rappelé l’international auriverde.



Enfin, et tout en étant focalisé sur les échéances immédiates, Thiago Silva s’est aussi exprimé sur la suite à moyen terme et sur l’identité de celui qui sera amené à lui succéder en tant que capitaine du PSG : « Ce n'est pas moi qui vais décider. Mais je crois le club a déjà choisi Marquinhos, le vice-capitaine aujourd'hui. J'ai déjà parlé avec lui de ça. Même s'il n'a que 26 ans, il a déjà beaucoup d'expérience. Il sait tous ce qu'il doit faire. Il va continuer sa progression comme joueur. Ce serait un bon choix de le nommer, car c'est un leader incroyable qui essaye toujours de motiver ses coéquipiers dans le vestiaire ». Un adoubement que « Marqui » appréciera à coup sûr.

L'émouvant au revoir de Thiago Silva au Parc :