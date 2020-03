Alors que le site officiel du Paris Saint-Germain précise ce samedi que les joueurs du club de la capitale se sont retrouvés ce samedi matin pour une séance d’entraînement au centre Ooredoo, Thiago Silva était bien présent. Le capitaine du PSG a repris l'entraînement collectif selon les informations de RMC. Absent depuis le 23 février suite à une blessure à la cuisse, Thiago Silva pourrait donc postuler pour la seconde manche contre le Borussia Dortmund.

L'optimisme règne pour Thiago Silva

Thomas Tuchel se montrait plutôt optimiste sur la question en conférence de presse. "Je suis plus optimiste parce qu'il n'a plus de douleurs. Après dix, onze jours, c'est exactement le timing. Il aurait peut-être pu jouer 15-20 minutes demain (samedi, propos tenus avant le report du match à Strasbourg), mais le risque est trop grand. Il va faire l'entraînement aujourd'hui et on va augmenter l'intensité demain et dimanche. Et après, lundi, on verra".