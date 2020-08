Défait en finale de la Ligue des Champions par le Bayern Munich dimanche soir (1-0) à Lisbonne, le PSG a manqué de quelques éléments afin de s'imposer et obtenir son premier sacre dans la compétition reine des clubs. Observateur attentif de la rencontre, Claudio Taffarel, l'ancien gardien du Brésil, a reconnu qu'il avait été du côté des joueurs dirigés par Thomas Tuchel.

Neymar, un espoir pour le Brésil lors du Mondial



"Je pense que les deux meilleures équipes étaient en finale. Paris s'était bien préparé, mais je pense que le Bayern avait quelque chose en plus dans son jeu et dans son organisation. J'ai beaucoup soutenu Paris à cause des Brésiliens qui y jouent. Je voulais vraiment que Neymar gagne cette Ligue des champions", a-t-il indiqué dans un entretien accordé au site officiel de la FIFA.



"C'est un grand joueur. C'est beau quand il joue. C'est un dribbleur incroyable, il donne des buts à ses partenaires, il en marque de très jolis. Il est très important pour nous. On espère qu'il sera au meilleur de sa forme pour aider le Brésil à remporter une nouvelle Coupe du Monde. C'est une superstar", a-t-il assuré au sujet de Neymar.



Le Mondial 2022 qui se déroulera au Qatar, sera une occasion pour le Brésil de remporter un sixième titre dans la compétition. Lors de la Coupe du Monde 2018, disputée en Russie, Neymar et ses partenaires avaient été éliminés en quarts de finale du tournoi par la Belgique.