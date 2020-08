PSG : Silva n'oublie pas Ibrahimovic et les anciens du club

💬🔴🔵@tsilva3 est revenu sur les derniers jours traversés par le club de la capitale du côté du Portugal, sans manquer l'occasion de se projeter sur la finale de la @ChampionsLeague ⚡️

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 20, 2020

Thiago Silva ne veut pas se contenter d'une finale

Le PSG est parvenu en finale de la Ligue des Champions après avoir buté, des années durant, sur les stades inférieurs de la compétition. Dimanche, il défiera le Bayern Munich, quintuple vainqueur de la coupe aux grandes oreilles à Lisbonne (21h). Capitaine du club francilien, Thiago Silva s'est confié à la chaîne du club avant cette rencontre historique.Dans ces moments-là, vous devez être fort mentalement, ne penser qu’à un résultat positif, et être focalisé sur la victoire. Aller en finale, c’était notre rêve depuis longtemps", a-t-il indiqué, au sujet du plafond de verre brisé par le groupe parisien.Si le PSG est arrivé jusqu'en finale, c'est aussi, selon Thiago Silva, grâce aux anciens joueurs durant le projet QSI, et il n'a pas oublié d'avoir un mot pour eux. "Je suis arrivé ici lors de la saison 2012-2013, et les nouveaux propriétaires avaient de grandes ambitions. Nous avons connu des grandes déceptions, et des vrais moments de bonheur.Ils ont aidé à reconstruire l'équipe, et si nous en sommes arrivés là, nous devons regarder en arrière et aussi les remercier", a ainsi commenté le central brésilien."Et je veux continuer à écrire l'histoire. Nous sommes déjà entrés dans l'histoire en accédant aux demi-finales après 25 ans., a estimé Thiago Silva.