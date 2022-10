PSG : Ruiz souligne l'aide de Verratti dans son adaptation

Une mise en route progressive. Arrivé le 30 août dernier au PSG en provenance de Naples, Fabian Ruiz a mis le temps afin de s'intégrer dans l'effectif entraîné par Christophe Galtier. Celui qui a été titularisé lors des 5 derniers matchs en Ligue 1 a, selon son entraîneur, connu "une préparation d’avant-saison compliquée", notamment à cause de son transfert tardif. "Je me suis entraîné seul durant un mois à Naples sans faire un seul jeu avec ballon. Cela a pesé sur mes débuts ici car je suis arrivé à court de forme et en manque de matchs", a convenu le milieu de terrain, désormais plus à l'aise au fur et à mesure des matchs et des entraînements avec ses coéquipiers.

Ruiz est à disposition de la MNM

Il n'a pas caché sa bonne relation avec Marco Verratti, un joueur qui a su faciliter son intégration. "Il m’a beaucoup aidé à mon arrivée. Je parlais italien et il m’a aidé énormément. C’est facile de jouer avec lui", a glissé Ruiz concernant l'Italien, qui sera suspendu mardi soir face au Maccabi Haïfa en Ligue des Champions. Admettant son plaisir de courir, l'ancien élément du Napoli s'est montré conscient de son rôle, surtout quand devant lui le trio formé par Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé met peu d'entrain dans le repli défensif. "Ce sont des joueurs excellents, ils peuvent te faire gagner un match, je suis là pour qu'ils se sentent bien", a commenté le milieu de terrain du PSG, se jugeant capable d'évoluer dans un milieu à 2 comme à 3 éléments.