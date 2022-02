PSG : Ribéry juge Mbappé comme "le plus fort en général"

Des compliments pour Lewandowski, Paris dans les prétendants à la C1

Lewandowski est pour moi actuellement l'attaquant numéro un, le plus fort du monde ces deux ou trois dernières années. Il travaille beaucoup et aime aider l'équipe : même s'il joue et marque trois buts, il pense tout de suite au prochain match. Je pense qu'il méritait le Ballon d'Or, même l'année d'avant", a commenté l'ailier de la lanterne rouge de Serie A. Alors qu'il aura bientôt 39 ans, le 7 avril prochain, Ribéry a ouvert la porte a un futur en tant qu'entraîneur, avec des exemples précis en tête : " J'aimerais être entraîneur. J'aime beaucoup Carlo Ancelotti, tant en tant que personne comme dans sa façon de penser et de travailler. Jupp Heynckes, avec qui nous avons tout gagné avec le Bayern Munich en 2013 également".

Kylian Mbappé compte de nombreux fans et il faudra désormais ajouter le nom de Franck Ribéry sur la liste. Le joueur de la Salernitana - lanterne rouge de Serie A avec 14 points - a évoqué le cas du joueur du PSG, auteur de 12 buts en Ligue 1 et 5 en Ligue des Champions, dont le plus récent lors du 8ème de finale aller face au Real Madrid (1-0).Il fait son travail, il joue, il s’amuse. C’est un plaisir pour lui et c’est agréable quand on le voit jouer", a indiqué Ribéry dans un entretien accordé à Sky Italia.Si Ribéry apprécie Mbappé, le natif de Boulogne-sur-Mer n'a pas oublié d'évoquer son ancien partenaire au Bayern Munich, Robert Lewandowski. Concernant le second du dernier Ballon d'Or, Ribéry a ainsi loué sa constance sans égale. "Concernant la reine des compétitions européennes, Ribéry, qui a remporté le trophée en 2013 sous le maillot du Bayern, a cité plusieurs équipes dans les prétendantes au sacre cette saison. Pas Chelsea, le tenant du titre, ni Manchester City, finaliste de la dernière édition, mais le PSG a ses chances selon lui. "En Ligue des Champions, je vois le Bayern Munich, Liverpool et peut-être le PSG., a-t-il expliqué. Finaliste en 2020, avec une défaite face au Bayern, Paris a chuté la saison dernière en demi-finale contre City et tentera de se qualifier en quarts de finales en éliminant le Real Madrid, le 9 mars prochain à Bernabeu.