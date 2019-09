PSG-Real, une première historique 

Affiche de la 1ere journée de la Ligue des champions, la rencontre PSG-Real Madrid restera dans les annales de la compétition. Pas en raison de la belle victoire parisienne mais du fait des deux onze alignés par Thomas Tuchel et Zinedine Zidane.

Comme le révèle Opta, cette rencontre est en effet le premier match de Ligue des Champions où les deux équipes comptent plus de joueurs de la nationalité de l’adversaire que de leur propre nationalité dans leur onze de départ. En effet, trois joueurs français étaient titulaires côté Real Madrid (Varane, Mendy et Benzema) contre un seul au PSG (Kimpembe). A l’inverse, les champions de France comptaient deux Espagnols au coup d’envoi (Bernat et Sarabia) contre un seul côté merengue (Carvajal).