PSG-Real : Pour Pochettino, Messi a fait "un grand match"

"Les occasions offensives sont toujours passées par ses pieds"



5 - Lionel Messi a échoué à convertir 5 de ses 23 tentatives sur penalty en Ligue des Champions, plus que tout autre joueur depuis qu’Opta collecte cette donnée (2003/04). Gâchis. #PSGRMA pic.twitter.com/O661Zm90ww

— OptaJean (@OptaJean) February 15, 2022

Garcia optimiste pour le futur de Messi avec le PSG

L'attente était grande envers Lionel Messi, mardi soir lors du 8ème de finale aller de Ligue des Champions contre le Real Madrid (1-0). Auteur d'un penalty détourné par Thibaut Courtois lors de la 62ème minute, le natif de Rosario a rejoint Thierry Henry dans l'histoire de la compétition avec une statistique peu flatteuse et un 5ème penalty manqué dans la reine des compétitions européennes (sur un total de 23 tentés, ndlr). Avec une influence relative dans le jeu de son équipe en dépit de 100 ballons touchés et 8 tirs, l'Argentin a cherché à fuir la densité axiale du milieu de terrain madrilène, pêchant parfois par un individualisme important, comme lorsqu'il a pris un ballon devant Leandro Paredes, qui avait un angle de tir bien plus net à l'entrée de la surface.Récoltant une note de 3/10 dans les colonnes de L'Equipe, l'Argentin a été très critiqué dans la presse et par certains observateurs. Consultant sur RMC Sport, Jérôme Rothen a évoqué une "erreur de casting pour l’instant", concernant le transfert de Messi, arrivé en août dernier à Paris. "Les maillots sont vendus et les gens viennent voir jouer Messi au PSG. Mais il faut reconnaître que sportivement, il n’amène rien au PSG", a-t-il estimé. Mauricio Pochettino, l'entraîneur du club de la capitale, a eu une vision plus positive de la prestation du numéro 30 : "Le plus important, c’est que je crois que si l’équipe a montré un niveau de jeu élevé, ou du moins meilleur que ces derniers temps, c’est grâce à ce qu’a fait Leo aujourd’hui (mardi, ndlr). Pour moi, il a fait un grand match, il lui a juste manqué un but pour le couronner, le penalty", a analysé l'Argentin en conférence de presse. Puis de poursuivre :Au micro de Canal +, Rudi Garcia a également confié son sentiment positif à l'égard du match de Messi face au Real Madrid, étant persuadé d'une amélioration future en Ligue des Champions, à condition bien sûr de se qualifier pour les quarts de finales, et donc d'éliminer le club merengue, le 9 mars prochain au Santiago Bernabeu. "(mardi, ndlr)", a-t-il expliqué. Auteur de 125 buts en Ligue des Champions, dont 5 avec le PSG, Messi est derrière Cristiano Ronaldo (141) au classement historique de la compétition.