PSG-Real : Pour Beckham, ce devrait être un match "très offensif"

. L'Anglais, désormais âgé de 46 ans est actuellement propriétaire de l'Inter Miami en MLS et gardera bien sûr un œil attentif sur l'opposition entre le PSG et le Real Madrid, mardi soir au Parc des Princes en 8ème de finale aller de la Ligue des Champions (21 heures). Ancien élément du Real Madrid entre 2003 et 2007, il avait incarné, comme Zinédine Zidane, Luis Figo ou encore Ronaldo, la période galactique du club merengue, même si il n'a remporté qu'une seule Liga (en 2007).Lors d'un entretien accordé à PSG TV, il a livré ses pensées au sujet de l'affrontement à venir entre les joueurs de Mauricio Pochettino et ceux de Carlo Ancelotti, expliquant s'attendre à une rencontre enlevée. Celui qui sera chez lui devant sa télévision afin de "célébrer chaque but, peu importe qui marque" a expliqué qu'on pouvait s'attendreQuoi qu'il arrive, quand vous regardez deux équipes comme le PSG et le Real, vous savez que cela va être quelque chose de très excitant."Il a réclamé de la patience envers Paris, qui ne parvient pas à briller sur le plan collectif malgré les présences combinées de Lionel Messi, Kylian Mbappé et parfois Neymar, sur la pelouse. "Parfois, il faut du temps pour que les choses se mettent en place. Les gens veulent toujours que ça fonctionne immédiatement mais il faut être patient, et tout d'un coup ça fait clic. En tout cas, je suis sûr que cela ne va pas trop tarder", s'est exprimé Beckham. N'ayant gardé que "des bons souvenirs" de son passage à Paris, il a souligné le côté "famille" du club. Puis de synthétiser à propos de cette rencontre : "Kylian, Neymar, tous ces grands joueurs... et puis bien sûr Leo (Messi, ndlr), sans conteste l'un des plus grands joueurs de l'histoire de ce sport.