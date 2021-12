PSG-Real Madrid, une affiche particulière pour Ramos

Un départ du Real Madrid non souhaité par Ramos



"Le destin est capricieux"

. Arrivé au sein du club merengue à l'âge de 19 ans en provenance du FC Séville, le natif de Camas a empilé les titres durant 16 ans de loyaux services du côté du Bernabeu. Parvenant à disputer 671 rencontres, il a remporté 22 trophées, dont 4 Ligue des Champions. Brassard au bras durant quelques années, il s'est distingué par son refus de la défaite, symbolisé par son but égalisateur à la 93ème minute face à l'Atlético de Madrid lors de la finale de C1 remportée par le Real en 2014, la fameuse "Décima" (dixième, ndlr).L'été dernier, Sergio Ramos a dû quitter le Real Madrid de façon libre après la fin de son contrat, prenant la direction du PSG. "Beaucoup de choses se sont passées, des choses de la vie., avait expliqué le joueur en juin dernier lors de sa conférence de presse de départ. Alors que le tirage au sort des huitièmes de finales de la Ligue des Champions a prévu deux oppositions entre le club de la capitale et le Real, Ramos ressentira forcément de nombreuses émotions si jamais il devait disputer ces rencontres, lui qui n'a joué qu'une fois avec le PSG, le 28 novembre dernier contre l'AS Saint-Étienne.Présent ce lundi à Madrid afin d'y inaugurer une salle de sport, le défenseur est revenu sur le tirage : "Le destin est capricieux. J’aurais aimé affronter une autre équipe.Je suis un joueur du PSG et je dois défendre mes couleurs. Je ferai tout mon possible pour que l’on se qualifie. Ce sera un match très dur. Le Real Madrid traverse une bonne période. Il reste des mois pour préparer ce match. Pour tous les amoureux du football, c’est un très grand duel. Je dois défendre le PSG, c’est l’équipe qui a misé sur moi", a-t-il expliqué dans des propos relayés par la Cadena Cope.