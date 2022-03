Depuis qu’il a débuté chez les pros, Kylian Mbappé a évolué quasiment à tous les postes en attaque. Au PSG, il est notamment souvent utilisé sur le côté ou dans l’axe, et il lui est même déjà arrivé de se produire comme deuxième attaquant ou comme un milieu offensif axial. Mais vers quelle position va sa préférence ?



Participant à un reportage pour la chaine anglaise de BT Sport, dont Rio Ferdinand était l’animateur, l’international français s’est exprimé sur le sujet. « Ma meilleure position ? C’est là où je suis connecté au jeu, a-t-il commencé par répondre. Bien connecté avec mon équipe aussi. Parce que l’entraineur me donne de la liberté sur le terrain. Je débute dans une position précise, mais je peux toujours me déplacer ».

Mbappé veut être « un joueur complet »

Le Bondynois a ensuite enchéri en indiquant qu’à ses yeux « la position, ce n’est pas ce qu’il y a de plus important ». « C’est plus l’animation. Comment t’es connecté à l’équipe, offensivement et défensivement. Tu dois toujours être à l’affut. Prêt à bouger, à toucher le ballon et à être dangereux. Et c’est la clé pour moi. La position sur le terrain, ce n’est qu’un détail. Il faut être connecté à l’équipe, à soi-même et aussi aux adversaires pour savoir où se déplacer ».



Loué pour son sens de déplacement et à sa capacité à toujours trouver les espaces aux avant-postes, Mbappé a cité les deux joueurs qui représentent des modèles pour lui dans ce registre. « En tant que joueur français, je vais dire Thierry Henry. Il y a aussi Ronaldo Nazario, a-t-il révélé. Ce type de joueurs maniaient très bien le ballon et se connectaient bien au jeu, mais ils pouvaient aussi jouer sans le ballon, créer des mouvements. Et c’est le genre de joueurs complets que je voudrais être. Et je travaille chaque jour pour cela, mais c’est difficile d’être aussi bons qu’eux ».