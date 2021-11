PSG : Quelle équipe pour affronter Manchester City ?

4-3-3 ou finalement 4-2-3-1 ?



Manchester City-PSG : Mbappé bien présent à l’entraînement

Après avoir pris froid avec l’équipe de France en Finlande la semaine dernière, Kylian Mbappé était resté chez lui lundi. Mais cela semble aller mieux pour l’attaquant français, en tout cas suffisamment mieux pour pouvoir débuter un match de football. Il devrait pouvoir être apte pour le choc contre Manchester City, en Angleterre mercredi soir en Ligue des Champions. Comme on peut le voir sur une photo postée par le PSG sur Twitter, Mbappé a participé à la dernière session collective à l’Etihad Stadium mardi et il devrait débuter face aux Cityzens selon Le Parisien.Le joueur tricolore devrait emmener l’attaque du PSG avec Lionel Messi et Neymar. A priori, Mauricio Pochettino devrait mettre en place son équipe en 4-3-3 contre l’équipe de Pep Guardiola qui devrait elle aussi débuter avec ce schéma. Dans le but, Keylor Navas, titulaire samedi face au FC Nantes (3-1) en Ligue 1 alors que Gianluigi Donnarumma était malade, devrait enchaîner. Achraf Hakimi et Nuno Mendes débuteront sur les côtés de la défense au côté de Marquinhos et Presnel Kimpembe, de retour dans l’axe après avoir été absents en L1 au Parc.L’incertitude demeure au milieu. D’après L’Equipe et Le Parisien, Marco Verratti est partant certain. Qui pour commencer près de l’Italien ? Déjà titulaire face au FCN, Leandro Paredes pourrait être reconduit afin d’avoir un joueur de ballons savant bien manier les passes face aux techniques éléments de City. Les deux milieux pourraient retrouver Idrissa Gueye, buteur au match aller (2-0), le 28 septembre. A moins que Pochettino ne privilégie Georginio Wijnaldum ? Il ne faut cependant pas écarter l’hypothèse de voir Angel Di Maria débuter dans un système à quatre offensifs que pourrait choisir le coach parisien (4-2-3-1). Il faudrait alors retirer un milieu de terrain.Navas - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes - Gueye (ou Di Maria), Paredes, Verratti - Messi, Mbappé, Neymar.