PSG : Pour Galtier, Mbappé a "donné une très bonne réponse"

Le Paris Saint-Germain et Benfica ne se sont pas départagés à l'occasion de la quatrième journée de @ChampionsLeague (1-1). ⤵️#PSGSLB

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 11, 2022

On savait que ce serait un match compliqué, comme là-bas, face à une équipe de Benfica très bien organisée. Nous avons très bien commencé, joué pour gagner et bien terminé la première mi-temps. En deuxième mi-temps, nous avons cherché le but jusqu'à la fin mais nous n'avons pas eu cette chance."

: "Ce sont deux équipes qui ne se sont pas livrées totalement. Est que le résultat est dû à la victoire d'Haïfa contre la Juventus (2-0) ? Il y avait de l'intensité, du rythme et beaucoup de fautes, aussi, subies. Malheureusement on a pas su se créer plus d'occasions que cela.(Le PSG moins bien au vu de ses 3 matchs nuls consécutifs ?) Évidemment que ce ne sont pas des bons résultats pour le Paris Saint-Germain de faire des matchs nuls même si Benfica est une très bonne équipe.(Les envies de départ supposées de Mbappé) D'une rumeur, on en fait une information qui devient quasiment une déclaration. Je vois Kylian tous les jours. Il a donné une très bonne réponse ce soir, il a été buteur, il a été créatif, dangereux. Il a serré les dents et a pris un vilain tacle qui aurait pu générer une expulsion.Sa blessure ? C'est une torsion de la cheville. Sur les dernière minutes, il a préféré faire en sorte qu'un joueur frais puisse rentrer dans les dernières minutes car c'était très serré.(L'extra-sportif à gérer au PSG) On essaye de ne pas faire d'humour. On essaye d'être le plus transparent possible sans exagérer les situations car elles sont toujours exagérées. Concernant ce qui a été dit aujourd'hui,: "Il nous a manqué un peu de détermination. Ce sont les petits détails qui font la différence. Physiquement, c’est une équipe très forte (Benfica, ndlr), qui a bien travaillé tactiquement et on n’a pas su trouver d’espaces. La Ligue des Champions est une compétition compliquée.(Sur les possibles envies de départ de Mbappé) : La seule chose que je peux dire, c'est que."