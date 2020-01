Dans un entretien accord au quotidien espagnol Marca, Unai Emery, l'ancien coach du PSG, a évoqué la fameuse 'Remontada' du FC Barcelone contre le PSG. Le coach basque a encore énormément de regrets par rapport à cette élimination face au club catalan. Emery regrette surtout que le VAR n'était pas encore en place à l'époque, estimant que la vidéo aurait changé le destin du PSG :

Le VAR, ennemi du PSG selon Emery

« Chaque année le PSG a l’opportunité de gagner la Ligue des Champions et n'importe quelle année peut être la bonne. Lors de mes deux saisons… la première face au Barça nous serions passés s’il y avait eu le VAR. La seconde face au Real Madrid, nous serions aussi passés avec le VAR, même si cela aurait été moins évident. Et l'année dernière, contre Manchester, sans moi, ils ont perdu contre le VAR. Je ne me plains pas, c'est le football. Mais cette année, je vois Neymar très concentré. Regardez un détail: j'ai lu que pour la première fois depuis un certain temps, il n'irait pas au Brésil pour fêter son anniversaire. Cela me fait penser qu'il est plus convaincu », a confié le coach espagnol.