PSG : Pochettino optimiste malgré la défaite

Mauricio Pochettino (entraîneur du PSG, propos relayés par L’Équipe) : « On se dirigeait vers un match nul, assez logiquement. La rencontre était équilibrée, on a plutôt contrôlé le match, même si on ne s'est pas créé beaucoup d'occasions. L'adversaire a su répondre avec quelques situations, par des transitions notamment, il a eu de l'efficacité à la fin. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à analyser sur cette rencontre. C'est vrai que, quand on ne peut pas gagner un match, il faut au moins ne pas le perdre. Ce but de Nice est justement arrivé sur une transition offensive, c'est quelque chose qu'on aurait dû mieux gérer (...) Le contexte joue aussi beaucoup, il faut le prendre en compte. Le match de Nantes (défaite 3-1 le 19 février dernier) arrive après une rencontre de Ligue des champions. Ce match à Nice arrive pendant la préparation d'un sommet de C1 aussi. Tout le monde attend ces rendez-vous, tout le monde en parle. Sans aucun doute, on s'est dit qu'il fallait être concentré sur ce duel très dur à Nice, mais tout l'entourage, tous les gens qui parlent de Ligue des champions... Ce n'est pas toujours évident de gérer ce type de situations et d'avoir l'énergie et la lucidité pour se concentrer (...) Chaque match est différent. Il faut prendre en considération le contexte, celui en Ligue des champions n'est pas le même que celui en Ligue 1. Je pense que l'équipe sera dans des conditions optimales mercredi soir. »

Marquinhos (défenseur et capitaine du PSG, Canal +) : « On a pris un contre, il faut qu'on gère mieux. On a très peu créé aujourd'hui (samedi), même si on a tenu le ballon, on avait des difficultés à créer des espaces. Il ne faut pas s'inquiéter, on est premier, mais il ne faut pas que ce soit une habitude de perdre à l'extérieur. Il faut tout de suite se préparer mentalement pour ce match (à Madrid en huitième de finale retour de Ligue des champions mardi). »