PSG: Pochettino "optimiste" avant de retrouver le Bayern

"Nous sommes optimistes, l'équipe sera compétitive, nous avons éliminé Barcelone, nous allons nous concentrer sur le Bayern, avec un seul objectif, celui de nous qualifier pour les demi-finales", a déclaré l'Argentin sur le site internet du PSG. "La Ligue des champions est très difficile à gagner, il faut jouer contre les meilleurs, et nous allons affronter le champion en titre. Le tirage aurait été forcément difficile, et les surprises existent, mais nous allons jouer contre ceux qui sont les meilleurs du continent actuellement", a-t-il poursuivi.

Le directeur sportif Leonardo a également avancé cet argument, sur RMC Sport: "Pour aller au bout en Ligue des champions, il faut passer par tout le monde", a-t-il lancé, évaluant le Bayern comme "l'équipe qui est peut-être la plus en forme en ce moment et qui vient de gagner beaucoup de titres". "C'est toujours intéressant de tirer des équipes comme ça. Le PSG est dans une évolution importante par rapport à cette compétition. Finale l'an dernier, quart cette année... Affronter des équipes comme ça, ça te donne de l'expérience. On a une équipe d'une grande expérience: même si elle est jeune, elle a beaucoup de vécu dans la compétition, certains l'ont déjà gagnée. On est toujours optimistes", a poursuivi le Brésilien.

Cette affiche évoque forcément la défaite en finale en août dernier (1-0) face aux Bavarois, à nouveau favoris pour être sacrés en mai. Arrivé début janvier aux manettes du club, "Poche" a réussi son premier test européen, en éliminant le FC Barcelone (4-1, 1-1) sans Neymar, blessé. La superstar brésilienne, actuellement en phase de reprise, est attendue sur le terrain début avril (aller: 6/7 avril, retour: 13/14 avril).