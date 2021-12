PSG - Pochettino : "On doit développer nos idées"

Malgré les doutes autour du jeu du PSG, Mauricio Pochettino est serein. Avant le dernier match de la phase de poules de la Ligue des Champions face au Club Bruges, mardi soir au Parc des Princes (18h45), l'entraîneur du club de la capitale s'est montré convaincu du chemin pris par son équipe en conférence de presse. Sondé sur son état général dans un moment de critiques récurrentes envers sa formation, le natif de Murphy a répondu avec conviction, ce lundi. "Je vais bien, je me sens bien. Je sens le soutien de mes joueurs et de la structure du club. Une structure qui sait ce qu'on fait et où on est. Je me sens tranquille. C'est le Paris Saint-Germain, je comprends. On connaît le processus dans lequel on est engagé. Je sais qu'on doit faire mieux dans plusieurs domaines. On doit développer nos idées. On sait où on va. Malgré toutes les tempêtes, on ne changera pas de direction. Après la tempête, viendront les beaux jours", a-t-il indiqué, dans des propos rapportés par RMC Sport. Après les deux nuls consécutifs en Ligue 1 face à Nice (0-0) puis Lens (1-1), le PSG tentera de bien terminer cette phase de groupes de Ligue des Champions, alors que le club est assuré de terminer deuxième derrière le Manchester City de Pep Guardiola dans le groupe A.

Ramos, un forfait prévu

C'est privé de Sergio Ramos que le PSG affrontera Bruges. Le central espagnol, qui n'a joué qu'un seul match avec le PSG - face à Saint-Étienne - toutes compétition confondues, devra poursuivre son travail de réintégration dans le groupe lors des 3 prochains jours, comme confirmé par le point médical communiqué ce lundi. Un forfait qui était visiblement prévu par le club, selon Pochettino, qui a apporté quelques précisions sur le dossier du quadruple vainqueur de la prestigieuse compétition européenne : "C'était la première fois après Saint-Etienne qu'il s'entraînait avec le groupe, on va voir comment ça évolue. C'était prévu, planifié", a glissé le technicien argentin. Concernant Marco Verratti, entré en jeu face à Nice puis titulaire à Lens samedi, après avoir dû composer avec une petite lésion au niveau des quadriceps, Pochettino pourrait le titulariser dans cette rencontre : "Il est disponible. Il n'y a pas encore de décision. On fera le bilan demain matin, s'il est bien il jouera", a-t-il assuré.