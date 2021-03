PSG - Pochettino : "Nous allons nous battre jusqu'à la mort pour gagner la Ligue des Champions"

"Rester tourné vers le passé limite les possibilités futures"



Mercredi soir, le PSG aura l'occasion de valider son billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Il faudra pour cela se débarrasser du FC Barcelone, largement battu lors du huitième de finale aller au Camp Nou, le 16 février dernier (1-4) . Le club francilien a souvent connu de grandes désillusions à ce stade de la compétition par le passé avec notamment les blessures de Neymar, en 20018 et 20019, et les éliminations contre le Real Madrid puis Manchester United. Toutefois, cette saison, une possible malédiction devrait être évitée pour le finaliste de la dernière édition, à en croire les propos de Mauricio Pochettino.Au cours d'un entretien accordé à l'AFP, le technicien argentin a donné son opinion sur la question. "Nous ne sommes pas affectés par ce passé. Nous sommes venus ici avec un esprit libre, et sans préjugés. Ces idées transmettent uniquement de la négativité.Dans le foot, la conviction te permet de te rapprocher de la victoire", a-t-il expliqué.Finaliste de la compétition avec Tottenham en 2019 (défaite contre Liverpool 2-0), le natif de Murphy espère de nouveau atteindre ce stade du tournoi et a promis de lutter jusqu'au bout afin d'offrir le titre au PSG. "Clairement, c’est l’ambition du club que de la gagner. Il y a beaucoup d’autres équipes qui veulent la remporter, ce n’est pas si facile., a-t-il assuré.