L’euphorie et l’optimisme qui avaient suivi le match aller sont en train de laisser place à la prudence et à une remobilisation générale côté parisien. C’est ce que l’on pourrait déduire au vu des propos tenus par Mauricio Pochettino lors de la conférence de presse précédant la seconde manche contre le Bayern Munich. Le technicien argentin n’a cessé d’insister sur le fait que le plus dur restait à faire, malgré l’avantage d’un but acquis à l’aller (2-3).

« On doit leur montrer du respect »



"Oui c'est toujours une confrontation où les deux équipes peuvent passer. J'ai beaucoup de respect pour le Bayern car c'est la meilleure équipe d'Europe. On doit leur montrer du respect et mais on a confiance en nos forces et on doit essayer de les battre et d'avoir la qualification", a déclaré le coach francilien. Cette saison, Paris est souvent tombé sur ses terres, alors qu’à l’extérieur il fait globalement le travail. Son entraineur avoue ne pas avoir identifié encore la cause de ce paradoxe et espère que celui-ci ne se vérifiera pas mardi : "C'est difficile de donner une réponse entre nos matchs à l'extérieur et à domicile. On analysera ça à la fin de de saison et espérons que cela change pour le match de demain."

« Ils sont favoris et cela ne me dérange pas »



Côté bavarois, on a bombé le torse avant cette confrontation au Parc, à l’instar de Joshua Kimmich, qui s’est dit certain de la qualification de sa formation. Pochettino n’a pas voulu entrer dans ce jeu-là, et a même bien voulu laisser aux Allemands l’étiquette de favori. "Ils sont favoris et cela ne me dérange pas, a-t-il donné. Ils sont tenants du titre et nous sommes challengers pour gagner le trophée. Le champion est toujours favori. Le PSG veut gagner tous les matchs et cela serait important pour le club d'être en demi-finale."

« Avoir une bonne attitude »



« Poch » n’a pas voulu donner d’indication sur l’approche que compte adopter son équipe. Mais il parait évident qu’il veut voir ses troupes un peu moins subir qu’au match aller : « On sait comment joue le Bayern et je ne pense pas qu'ils vont changer de style de jeu. On essaiera d'imposer nos idées. Le football c'est un jeu et on verra qui aura le contrôle et imposera ses idées. On devrait peut-être beaucoup parler de tactique mais pour ce mardi on essaiera de jouer avec nos idées. » Il a ensuite conclu en demandant à faire preuve de solidarité et surtout éviter de rester spectateurs lors de ce grand rendez-vous : « Demain on a besoin d'attitude et d'aptitude à garder le ballon. Le Barça c'est passé, le Bayern c'est différent. Le Bayern est la meilleure équipe actuelle au monde et nous mettra en difficulté. C'est dans ces moments que nous devons être forts. »

Le PSG fait le plein de confiance