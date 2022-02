PSG : Pochettino évoque le "rêve" du club avant le Real Madrid

Plus que quelques heures avant l'opposition entre le PSG et le Real Madrid en 8ème de finale aller de la Ligue des Champions (mardi soir, 21 heures). Ce lundi, s'est déroulé le traditionnel point presse d'avant-match avec les présences du capitaine du club de la capitale, Marquinhos, ainsi que de l'entraîneur, Mauricio Pochettino. Sondé sur le début de saison poussif de l'équipe, et la valeur de ce 8ème de finale comme un possible test concernant le niveau du PSG, le Brésilien s'est montré agacé. "Tout ce qu'on a fait avant, on le jette à la poubelle? Non. On a fait beaucoup de voyages. On a fait des bons et des mauvais matchs. Il ne faut pas négliger tout ce qu'on a fait avant", a répondu le défenseur central, qui n'a pas centré l'objectif du match autour de l'avenir de Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin prochain et courtisé par le club madrilène depuis de longues années. "L'objectif, c'est de faire un bon match. Le match à la maison est très important. On essaie de le mettre le plus à l'aise possible. C'est un gamin qui est très fort dans sa tête. Il est en confiance. Même avec sa situation. J'espère qu'il sera décisif demain", a-t-il clamé.

"Nous sommes les aspirants", estime Pochettino, concernant le "rêve" de la Ligue des Champions

Alors que le PSG évoluera sans Sergio Ramos, comme confirmé par le point médical (lésion au mollet), Pochettino a confirmé que ni Idrissa Gueye, ni Abdou Diallo, vainqueurs de la CAN avec le Sénégal, ne seront titulaires. Au sujet de Neymar, c'est Marquinhos qui s'est confié : "Même s'il n'a pas de match dans les jambes, il va se donner à 100% s'il est sur le terrain". L'entraîneur du club de la capitale a considéré que cette opposition était digne d'une finale, ne voyant toutefois pas de favoris entre les deux équipes. "Je ne pense pas qu'il y ait plus de pression sur une équipe que sur une autre. On respecte le Real Madrid, pour son histoire, ses titres (13 dans la compétition, ndlr)., parlant également d'un "rêve" concernant un éventuel sacre dans la reine des compétitions européennes.