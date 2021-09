PSG : Pochettino évoque le possible trio Messi-Neymar-Mbappé

Le PSG possède les noms, mais doit encore se convertir en une véritable équipe. Alors que le club francilien entamera sa campagne de Ligue des Champions mercredi soir à Bruges (21 heures), Mauricio Pochettino a délivré son message. En conférence de presse, il a affirmé vouloir suivre l'exemple du Chelsea de Thomas Tuchel qui, la saison passée, a su se convertir en un collectif de très haut niveau, parvenant à remporter la compétition devant le Manchester City de Pep Guardiola à Porto (1-0). "Je n'ai pas encore décidé de mon onze, on verra après l'entraînement, il y a encore quelques doutes. Il est possible que Chelsea et nous, vu les noms dans nos effectifs, donnions le sentiment d'être les deux équipes à battre. Mais c'est Chelsea le champion en titre, c'est elle l'équipe à battre s'il y en a une. Nous sommes un club qui a beaucoup recruté cet été, mais nous devons convertir ça en devenant une grande équipe, comme Chelsea l'a fait l'an dernier", a-t-il expliqué, voulant donc prendre en exemple le groupe dirigé par Tuchel, ancien entraîneur du club francilien. " On sait qu’on a pas de temps et qu’on sera jugé sur les résultats en fin de saison. La Ligue des Champions reste un objectif majeur."

