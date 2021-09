PSG : Pochettino estime qu'il faut "de la chance" pour gagner la Ligue des Champions

"Une compétition vraiment imprévisible"



Pochettino n'a pas les mots pour décrire Messi

. Parvenu en finale il y a deux ans, avec une défaite face au Bayern Munich (1-0), puis en demi-finale la saison passée, et une élimination face à Manchester City (1-2 ; 2-0), le club francilien entamera sa campagne européenne mercredi soir sur la pelouse de Bruges (21 heures). Pour rappel, le PSG figure dans le groupe A en compagnie de Manchester City, de Leipzig, et donc de Bruges. Finaliste de l'épreuve avec Tottenham en 2019 (défaite face à Liverpool), Mauricio Pochettino s'est confié à l'UEFA sur la valeur de la compétition à ses yeux., a-t-il indiqué. Il a également mis en exergue le plaisir éprouvé à participer à une épreuve de cette dimension : "Il n'y a rien de mieux que d'en faire partie. Quand le staff pense à cette compétition, on dit toujours que nous sommes ceux sous pression, ceux qui ont la responsabilité sur leurs épaules, mais nous sommes aussi ceux qui ont la chance de faire partie de l'histoire, de vivre cette expérience alors nous devons tous en profiter."Afin de parvenir à être performant, le PSG devra notamment trouver un équilibre dans son équipe, alors que les présences combinées de Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar pourraient engendrer un problème dans cette optique. "Nous pensons que tous les joueurs peuvent être compatibles, que nous pouvons créer un très bon groupe avec lequel travailler. Un groupe dont le respect est le maître mot", a commenté le natif de Murphy, qui a avoué sa difficulté à parler de Lionel Messi de la façon la plus indiquée possible.. Je l'ai aussi longtemps admiré en tant qu'adversaire, donc le voir maintenant s'entraîner avec nous est vraiment sympa. Nous espérons qu'ensemble, nous pourrons atteindre les objectifs fixés par le club." Le dernier sacre du sextuple Ballon d'Or dans la compétition remonte à 2015, et une victoire face à la Juventus Turin à Berlin sous le maillot du FC Barcelone (3-1).