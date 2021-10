Trois semaines après son brillant succès à domicile face à Manchester City (2-0), le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue des Champions avec un nouveau match comptant pour la phase de poules et prévu ce mardi au Parc des Princes face au RB Leipzig (21h). Un joueur manquera au rapport en plus des absents déjà connus.



Si Sergio Ramos (blessé) et Angel Di Maria (suspendu) étaient déjà certains de ne pas être au rendez-vous, ce devrait aussi être le cas de Leandro Paredes. D'après les informations de RMC, le milieu de terrain argentin est revenu blessé des quinze jours passés avec l'équipe d'Argentine, dans le cadre des éliminatoires pour la prochaine Coupe du Monde.



Paredes n'est pas le seul à être rentré en mauvais état puisque Keylor Navas est lui aussi incertain suite à une douleur à la hanche. Leader ex-æquo du groupe A avec Bruges après deux journées, le PSG tentera de l'emporter face à un RB Leipzig bon dernier avec deux défaites au compteur.