PSG, OL et Losc: C'est jour d'Europe ! 

C’est le grand jour pour le PSG, Lille et Lyon. Qualifiés pour la Ligue des champions depuis le printemps dernier, l’OL, troisième de Ligue 1, n’ayant finalement pas eu à passer par la case barrages grâce à la victoire de Chelsea en Ligue Europa, le club de la capitale et ses deux dauphins vont enfin connaître le nom de leurs adversaires lors de la phase de groupes.

Et si le Losc, invité surprise et placé dans le chapeau 4, et l’OL, qui a hérité du chapeau 3 du fait de la qualification de l’Ajax Amsterdam, doivent s’attendre à un tirage particulièrement compliqué, le PSG, malgré sa présence dans le pot 1, n’est pas non plus à l’abri d’un groupe ardu.

Galtier veut le Real

Les Parisiens savent à quoi s’en tenir, eux qui avaient dû affronter Liverpool et Naples la saison dernière. Cette fois, les champions de France pourraient notamment retrouver le Real Madrid et l’Inter Milan, qui fait clairement figure d’épouvantail dans le chapeau trois, et le RB Leipzig, l’équipe à éviter dans le chapeau quatre. De son côté, l’OL peut ainsi craindre d’hériter de Liverpool ou de Manchester City dans le chapeau 1 et du Real ou de l’Atletico Madrid dans le pot 3. Même chose pour Lille, qui peut par exemple craindre un triptyque City-Real-Inter.

A l’inverse, le club nordiste, malgré son statut de Petit Poucet peut également affronter le Zenith Saint-Pétersbourg, Benfica et Salzbourg, le club russe faisant clairement figure de tirage idéal dans le pot un. Interrogé après la victoire acquise face à Saint-Etienne, Christophe Galtier aspire à plus grand. "J'aimerais bien une confrontation face au Real Madrid. Car c'est le Real, avec un entraîneur qui est Zinédine Zidane, issu du même environnement que moi. C'est un club plus que prestigieux", a-t-il ainsi confié dans des propos relayés par France Bleu. Mardi, Lucas Tousart avait de son côté assuré ne pas avoir de préférence. "Je n’ai pas forcément de préférence. De toute manière, il n'y a que des grosses équipes", avait-il affirmé.

Les meilleurs tirages :

PSG: Shakthar Donetsk, Dinamo Zagreb, Slavia Prague

Lyon: Zenith Saint-Pétersbourg, Benfica, Slavia Prague

Lille: Zenith Saint-Pétersbourg, Benfica, Dinamo Zagreb

Les pires tirages:

PSG: Real Madrid, Inter Milan, RB Leipzig

Lyon: Manchester City, Real Madrid, RB Leipzig

Lille: Liverpool, Real Madrid, Inter Milan

Les chapeaux:

Chapeau 1 : Liverpool, Chelsea, FC Barcelone, Manchester City, Juventus Turin, Bayern Munich, Paris SG, Zénith Saint-Pétersbourg

Chapeau 2 : Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Naples, Shakhtar Donetsk, Tottenham, Ajax Amsterdam, Benfica

Chapeau 3 : Lyon, Leverkusen, RB Salzbourg, Olympiakos, Club Bruges, Valence, Inter Milan, Dinamo Zagreb

Chapeau 4 : Lokomotiv Moscou, Genk, Galatasaray, RB Leipzig, Slavia Prague, Etoile Rouge Belgrade, Atalanta Bergame, Lille