Plus qu’une poignée de jours et les stars du PSG vont retrouver le Camp des Loges en vue d’une reprise des entrainements. A la suite d’une longue coupure, les champions de France vont se préparer pour les échéances restantes de l’exercice 2019-2020. Ils restent engagés dans les deux coupes nationales, mais aussi et surtout en Ligue des Champions. La compétition reine du continent est programmée durant le mois d’aout à Lisbonne. Plein de rendez-vous importants à négocier donc et un certain Neymar a déjà hâte d’y être.

Neymar pense déjà à la Ligue des Champions

Après être rentré à Paris, le Brésilien a fait part d’une déclaration sur son site officiel dans laquelle il évoque la motivation qui l’anime avant les retrouvailles avec ses coéquipiers. « Je suis prêt et ravi de revenir, je pense beaucoup à la Ligue des Champions évidemment, a-t-il confié. Nous avons un groupe solide, conquis une qualification historique, avec de l'engouement et du dévouement, mais l'intensité du jeu me manque. Je suis impatient de retrouver le terrain et, si c'est la volonté de Dieu, de faire l'histoire ». Un discours ambitieux et qui doit forcément plaire à tous ses admirateurs et aux fans de l’équipe parisienne.



Neymar est aussi revenu sur la période de confinement et les longs mois passés loin du Parc : « Cette période était atypique, mais l'objectif principal était de rester en sécurité, avec un corps et un esprit stables ». L’international auriverde laisse croire qu’il n’a pas été perturbé par l’arrêt forcé et qu’il est surtout d’attaque pour reprendre la compétition et boucler enfin une saison pleine à Paris. Pour rappel, avant l’interruption du championnat, son bilan statistique affichait 18 buts marqués et 9 passes décisives offertes en 21 matches (toutes compétitions confondues).