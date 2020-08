Il y en avait pour tous les goûts dans la douce euphorie d'une qualification pour la finale de la Ligue des champions, mardi soir, après le succès des Parisiens contre Leipzig (3-0). De la sagesse de Kylian Mbappé aux poings rageurs de Marquinhos, en passant par l'émotion de Neymar. Auteur d'un nouveau match plein, le Brésilien a évidemment montré ses talents de danseur en rentrant à l'hôtel, mais il n'a pas oublié les moments difficiles traversés ces dernières années.

"Nous avons fait l'histoire, mais nous ne voulons pas nous arrêter ici"

« Deux ans de suite, j’ai subi des blessures dans des moments cruciaux, importants pour moi et notre équipe, a-t-il écrit dans un post sur Instagram. Aujourd’hui, je suis entier, sans blessures, je peux aider mes coéquipiers de la meilleure manière possible. Je suis content, très très heureux. Nous avons fait l’histoire aujourd’hui, mais nous ne voulons pas nous arrêter ici. Nous en voulons plus. Allons chercher le trophée, la coupe aux grandes oreilles. Paris en fête".