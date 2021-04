PSG - Neymar : "Le message, on l'a envoyé la saison dernière"

Le numéro 10 du PSG, Neymar, a été très impliqué lors du quart de finale retour de Ligue des Champions du PSG face au Bayern Munich, mardi soir (défaite 0-1). Trouvant deux fois les montants de Manuel Neuer et ratant quelques occasions, il a néanmoins été élu homme du match par l'UEFA lors de la rencontre. Le Brésilien a touché 85 ballons pendant le match, soit le plus grand nombre dans son équipe (12 de plus que Leandro Paredes, second) et a été une source de création permanente de danger.

Neymar a promis un but à Pochettino en demi-finales



Au sortir de la rencontre, il a pris la parole au micro de TNT Sports. Pour lui, le PSG n'a pas envoyé de message particulier en parvenant à éliminer le champion en titre de la Ligue des Champions. La place du club de la capitale dans les équipes importantes en Europe est même claire depuis la saison passée à ses yeux. "Je pense que le message on l'a envoyé l'année dernière ! La saison dernière. On a été jusqu'en finale, on a fait un très bon match contre le Bayern, qui à ce moment oui, pour moi, était la meilleure équipe de la compétition ! Mais cette fois non, je ne l'ai pas vu comme ça. J'ai dit à mes coéquipiers lors du tirage au sort : 'Tranquille, on va se préparer pour se qualifier, calmement'.





D'après Neymar, le PSG dans son ensemble avait toutefois besoin d'une telle confrontation afin de montrer sa valeur et renforcer se croyance d'effectuer de grandes choses. "On avait besoin de ça ! Se prouver à nous-mêmes que l'on pouvait le faire, et on l'a démontré ! Comme une équipe, en courant énormément. C'était un grand match, meilleur que le match aller, on a eu plus d'occasions de but ! Je n'ai pas réussi à marquer, j'ai dit à l'entraîneur (Mauricio Pochettino, ndlr) que je lui devais un but, que je lui donnerai en demi-finales, mais je suis très content, pour le passage de cette nouvelle étape, qui était très importante", a-t-il jugé.



Lors des demi-finales, qui se disputeront le 27 ou 28 avril pour l'aller et le 4 ou 5 mai pour le retour, le PSG sera opposé au vainqueur de la confrontation entre Manchester City et le Borussia Dortmund. L'équipe de Pep Guardiola est en position favorable après son succès à l'aller (2-1) avant le retour, ce mercredi en Allemagne (21 heures).