PSG - Neymar : "La finale est à Paris et c'est incroyable pour nous"

Le 15 février dernier, lors du 8ème de finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes (1-0), Neymar n'avait disputé que 20 minutes de jeu, parvenant à être passeur décisif sur le but inscrit par Kylian Mbappé. A cette époque, le Brésilien revenait de blessure, celle contractée face à Saint-Étienne, le 28 novembre dernier. Depuis, un peu de temps a passé et le numéro 10 a pu parfaire sa condition physique. Alors à la veille du 8ème de finale retour, mercredi soir au Bernabeu (21 heures), il a affirmé son envie en conférence de presse. "Je suis heureux et content. Je vais tout donner et tout faire demain. On doit avoir une mentalité très forte pour faire un grand match", a-t-il indiqué dans des propos rapportés par RMC Sport.

Le Real, une "étape" vers le Stade de France pour Neymar

En raison de diverses blessures, Neymar a souvent dû manquer des grands rendez-vous dans le passé. Il a avoué sans peine regretter cela. "Rater de grands matchs c'est dur, c'est triste. Mais je suis bien, je me sens bien pour aider le PSG", a jugé le joueur, qui a expliqué que l'attitude du club de la capitale ne sera pas fataliste sur la pelouse du Bernabeu. "On ne va pas baisser les bras ou se cacher. On va tout donner pour essayer de gagner le match".

Que Deus nos abençoe e nos proteja 🙏🏽⚽️ pic.twitter.com/b3hYC401mC

— Neymar Jr (@neymarjr) February 15, 2022



Sondé sur une possible modification de son jeu en raison des présences de Kylian Mbappé et Messi à ses côtés, le vainqueur de la Ligue des Champions 2015 avec le Barça a reconnu que ce trio pourrait être une force. "Parfois avec des joueurs de qualité, il faut se concentrer plus. On doit attaquer et défendre ensemble mercredi. Ce sont des choses qui peuvent nous aider à gagner la Ligue des Champions si on joue ensemble. Si on joue ensemble, on a la possibilité de gagner le match mais pas seulement", a-t-il expliqué.



Estimant qu'il n'y avait pas de favoris entre le PSG et le Real Madrid, "c'est toujours du 50-50", il a reconnu être très motivé par la perspective de disputer une éventuelle finale de C1 le 28 mai prochain au Stade de France. "La finale est à Paris et c'est incroyable pour nous. Cela nous donne encore plus envie d'arriver en finale, plus que jamais. Mais on doit commencer dès mercredi. Cela fait longtemps que l'on travaille et mercredi c'est une étape vers notre objectif", a clamé Neymar, qui sera très attendu après de telles déclarations.