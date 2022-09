PSG - Neymar en veut à l'arbitre après son jaune contre Haïfa

Auteur du troisième but des Parisiens, Neymar l'a fêté, comme il le fait depuis le début de saison, en effectuant une grimace et en tirant la langue. "Manque total de respect pour l'athlète. Ce genre de chose ne peut pas arriver. Je prends le jaune pour n'avoir tout simplement rien fait et je continue à être blessé", a-t-il écrit sur Twitter. Le Brésilien a également posté une vidéo sur Instagram dans laquelle il déclare que "le football est de plus en plus ennuyeux". "Je me prends un jaune pour une célébration, ce n'est que pour moi ce genre de chose mais je ne calcule pas", a-t-il ajouté. Interrogé sur ce carton jaune à l'issue du match, l'entraîneur parisien Christophe Galtier a expliqué avoir "échangé avec l'arbitre", considérant l'avertissement comme étant "très, très sévère".

Falta de respeito total com o atleta. Esse tipo de coisa não pode acontecer..

tomo o amarelo por simplesmente não ter feito nada e continuo prejudicado. E o juiz? Nem dizer que errou, ele vai!

Muita falta de respeito — Neymar Jr (@neymarjr) September 14, 2022

Neymar s'en était déjà pris à l'arbitrage en 2019 après l'élimination du PSG en 8e de finale de la Ligue des champions contre Manchester United sur un penalty sifflé dans les dernières secondes du match retour au Parc des Princes pour une main de Presnel Kimpembe. "C'est une honte, avait lancé le N.10 sur Instagram. Ils ont quand même mis quatre types qui ne comprennent rien au football pour regarder le ralenti. Ce n'est pas possible!!! Comment le mec peut mettre la main dans son dos? Allez vous faire foutre". Après l'ouverture d'une enquête disciplinaire par l'UEFA, il avait écopé de trois matches de suspension, une sanction confirmée en appel.