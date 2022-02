PSG : Neymar disponible contre le Real Madrid, forfait de Sergio Ramos

Il ne reste qu'un seul joueur dans la liste des blessés communiquée par le PSG: le défenseur espagnol Sergio Ramos, ancien capitaine de la formation merengue, qui souffre d'une lésion à un mollet. Vendredi, après la victoire contre Rennes en championnat (1-0), l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino s'était dit optimiste quant aux chances de retrouver "Ney". "Il faut faire attention aux attentes, qui ne collent pas parfois à la réalité. L'évolution de Neymar est très bonne. J'espère qu'il sera dans le groupe, c'est un joueur important pour nous", avait déclaré l'Argentin.

Le retour du N.10, même s'il est attendu comme remplaçant mardi faute de rythme, constitue une bonne nouvelle pour "Poche", dont le collectif a souffert sans les qualités de créateur du Brésilien, l'un des joueurs les plus influents de l'équipe. Touché à Saint-Etienne le 28 novembre, Neymar (30 ans) a repris la course le 26 janvier. Il a pris part, lundi matin, aux quinze minutes d'entraînement collectif ouverts aux médias. Auteur de trois buts en 14 rencontres, l'ancien du FC Barcelone a réalisé un démarrage de saison timide, à l'image de toute la "MNM" qu'il compose avec Lionel Messi et Kylian Mbappé, en phase de rodage.

Rechute pour Ramos



Sa blessure était tombée au plus mauvais moment pour les trois superstars, qui voulaient monter en puissance durant l'hiver pour arriver prêtes pour la Ligue des champions. Depuis son arrivée au PSG en 2017 contre un chèque de 222 millions d'euros au Barça, le joueur le plus cher de l'histoire a souvent connu des pépins physiques à cette période de l'année. Il a raté, en raison de diverses blessures, cinq des huit derniers huitièmes de finale de C1 de son équipe. Avec Neymar, ainsi qu'Ander Herrera, de retour après avoir soigné une gêne musculaire à une cuisse, le PSG dispose d'un effectif au complet pour affronter le Real - à l'exception de Sergio Ramos.

La présence du défenseur espagnol était plus que compromise après que le PSG a annoncé, fin janvier, qu'il s'était blessé de nouveau à un mollet. Recruté en grande pompe en juillet, Ramos (35 ans) a raté les cinq premiers mois de compétition en raison de problèmes aux mollets. Ses soucis physiques récurrents l'avaient déjà poussé vers la sortie au Real, où il a passé 16 ans. Le PSG n'a pas précisé de date de retour pour lui. "Un nouveau point sera fait dans une semaine", s'est contenté d'indiquer le club de la capitale, mardi.

Mbappé le Galatactique :