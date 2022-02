PSG : Neymar désire "marquer l’histoire" face au Real Madrid

Neymar est "très content" de rejouer avec Messi



— Neymar Jr (@neymarjr) February 15, 2022

Le 15 février dernier, après près de 3 mois d'absence, Neymar a rejoué sous le maillot du PSG face au Real Madrid en 8ème de finale aller de Ligue des Champions (1-0). Le Brésilien, entré à la 72ème minute de jeu à la place d'Angel Di Maria, a été passeur décisif - via une talonnade - sur le but inscrit par Kylian Mbappé. En Ligue 1, le numéro 10 a été titularisé à Nantes, samedi soir, avec une réussite contrastée car, si il a marqué, il a également vu son penalty être détourné par Alban Lafont lors de la défaite du club de la capitale (3-1). Celui qui n'a disputé que 16 matchs cette saison nourrit de hautes ambitions sur le plan européen et paraît être très motivé par la C1, une compétition qu'il a su remporter sous le maillot du FC Barcelone, en 2015, avec un succès 3-1 contre la Juventus Turin.Avant le 8ème de finale retour face au Real Madrid, le 9 mars prochain au Santiago Bernabeu, Neymar a évoqué la confrontation lors d'un live Twitch avec Ronaldo. Ainsi qu'une confiance plutôt forte :, a adressé le joueur du PSG à l'ex-attaquant du Real, dans des propos relatés par RMC Sport. Dans cette optique, outre l'apport très probable de Kylian Mbappé, Neymar pourrait également avoir le soutien de Lionel Messi, qui a raté le 5ème penalty de sa carrière dans la reine des compétitions européennes lors du match aller, devant Thibaut Courtois.Au sujet du septuple Ballon d'Or qu'il a côtoyé au Barça durant 4 ans, le Brésilien n'a eu que des mots positifs. "Je voulais retourner au Barça (en 2019). On a tout essayé mais on n’a pas réussi. Finalement, l’opportunité s’est présentée pour qu’il (Messi, ndlr) signe ici., a confirmé Neymar. Finaliste de la reine des compétitions de clubs en 2020, avec une défaite face au Bayern Munich, le PSG a chuté en demi-finale la saison dernière, contre Manchester City. Quid de cette saison 2021-2022 ?