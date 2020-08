PSG - Neymar : ''Dans le top 3 de mes comebacks''

Du suspense, un scénario renversant, une prestation personnelle aussi brillante que frustrante : Neymar est passé par toutes les émotions contre l'Atalanta (2-1), mercredi soir, pour l'entrée du Paris Saint-Germain dans le Final 8 de la Ligue des champions.

"Ce match, je vais le ranger sur mon étagère comme l'un des meilleurs"

Ce sentiment de soulagement était palpable dans son interview d'après-match à Esporte Interativo. Le numéro 10 reconnait d'ailleurs que cette rencontre restera un souvenir fort. « Celui-ci, je pense que je vais le ranger sur mon étagère comme l’un des meilleurs. Je pense qu’il ne manquait que nos fans ici, un stade plein, parce que l’émotion aurait été encore plus grande. Mais ce match fait partie du top 3 des comebacks de ma carrière. Je suis très heureux. Je sens être quelqu’un fait pour ces moments. J’aime les matchs comme celui-ci, les grosses affiches. Je suis très impatient de jouer et je suis très heureux de notre match, notre victoire. Que ce soit pour mes coéquipiers, tout le monde. »



« Je pense que tout le monde connaît ma qualité, a continué Neymar. Il n’y a rien de nouveau. Je suis né pour jouer au football. Je joue simplement pour aider mes coéquipiers, donner le maximum que je puisse à chaque match et session d’entraînement. J’aime constamment être en train de m’améliorer et c’est pourquoi je suis ici, pour aider mes coéquipiers, pour grandir en tant que joueur, qu’homme et tenter de mener mon équipe à la finale. »