PSG-Meunier: "Merci à Bernat !"

Colin Dagba et Thilo Kehrer sur le flanc, Thomas Meunier a finalement bien retrouvé une place de titulaire, mercredi, pour affronter le Real Madrid. Et si l’international belge a connu quelques difficutés en début de rencontre, ratant notamment plusieurs centres, il a ponctué cette titularisation d’un but dans le temps additionnel. Un but qui doit beaucoup au service en or de Juan Bernat.

Le Diable Rouge n’a d’ailleurs pas manqué de le remercier à l’issue de la rencontre. "Mon but, c'est la cerise sur le gâteau me concernant. Merci à Juan qui a été très altruiste sur cette action, il aurait pu finir le gardien, je ne peux que le féliciter pour cette magnifique passe décisive. Pour le reste, on a vu une très très bonne équipe malgré les absences de nos trois vedettes", a-t-il ainsi confié au micro de RMC Sport.