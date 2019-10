PSG-Meunier: "La mentalité a été irréprochable"

Deux semaines après sa victoire contre le Real Madrid (3-0), le Paris Saint-Germain a bien enchaîné en s'imposant à Galatasaray (0-1), mardi soir, lors de la 2e journée de Ligue des champions.

"On a réussi à remporter une seconde victoire, ce qui nous permet de compter quatre points d’avance sur notre dauphin puisque le Real n’a fait que nul chez lui face à Bruges, savoure Thomas Meunier, interrogé sur RMC Sport. Galatasaray jouait à domicile avec beaucoup de longs ballons pour Babel, avec les milieux qui venaient sur les seconds ballons. Il nous fallait un gros Thiago (Silva) et Presnel (Kimpembe). Ils l'ont parfaitement fait et la mentalité a été irréprochable."

Le PSG se déplacera à Bruges lors de la prochaine journée.