PSG : Messi et Mbappé, faits pour s’entendre

Un geste qui en disait long. Il y a trois semaines, quand Lionel Messi a ouvert son compteur avec le PSG d’un superbe but contre Manchester City, il a évidemment été félicité par tous ses coéquipiers. Mais l’Argentin attendait surtout de saluer celui qui lui a offert une passe décisive inspirée sur ce une-deux : Kylian Mbappé. Deux joueurs aux styles très différents et qui semblent faits pour s’entendre.



Mais depuis que le sextuple Ballon d’Or est arrivé dans la capitale, ils n’ont pu jouer que 331 minutes ensemble, en cinq matchs. Et ils n’ont disputé conjointement que deux matchs entiers. Le premier, face aux Cityzens pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des champions (2-0), s’était très bien déroulé, au contraire du deuxième, avant la trêve internationale à Rennes, où le PSG avait sombré (0-2), à l’image d’une « MNM » très décevante.

Mbappé : "Jouer avec Messi, c’est facile" Une association qui sera privée mardi face au RB Leipzig de son « N », puisque Neymar, qui souffre des adducteurs depuis ce lundi, a été contraint de déclarer forfait pour cette rencontre. Mbappé et Messi devraient donc avoir encore plus l’occasion de parfaire leur entente, puisque l’ancien Barcelonais est naturellement plus complice sur le terrain avec le Brésilien, qu’il a côtoyé – avec bonheur – à Barcelone de 2013 à 2017.



Et l’attaquant français se réjouit d’évoluer avec ce "génie du foot", qui est aussi "un mec super tranquille" selon le Bondynois. "Jouer avec Messi, c’est facile, avait-il déclaré sur RMC. C’est LE gaucher, LE joueur. Franchement, c’est vraiment facile de jouer avec lui. Il sent le foot. Il a toujours le geste juste. Si le jeu appelle à dribbler toute l’équipe et marquer, il va dribbler toute l’équipe et marquer. Si le jeu appelle à jouer en une touche, il jouera en une touche. C’est vraiment son respect du jeu qui fait ce qu’il est, l’un des plus grands de l’histoire, si ce n’est le plus grand." De beaux compliments avant une entente parfaite entre les deux hommes ? Tous les supporters parisiens le souhaitent…