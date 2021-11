PSG : Messi et le "grand objectif" de la victoire en Ligue des Champions

Lionel Messi a provoqué un séisme dans le monde du football en quittant le FC Barcelone afin de rejoindre le PSG, en août dernier, après plus de 20 ans passés du côté du Camp Nou. Dans un entretien accordé à Sport, le sextuple Ballon d'Or a évoqué son arrivée dans l'effectif dirigé par son compatriote Mauricio Pochettino. Sans trop de surprise, ce choix a été effectué avec l'objectif de conquérir de nombreux trophées et particulièrement la Ligue des Champions. Ce titre, le natif de Rosario, quadruple vainqueur, ne l'a plus remporté depuis 2015 et une finale gagnée avec le FC Barcelone contre la Juventus Turin, à Berlin, lors de l'époque de la MSN (3-1).

"Tout peut arriver même si nous sommes l'un des candidats"

Oui, c'est mon grand objectif et celui du club. Il parie depuis longtemps sur la volonté de gagner la Ligue des Champions. Ils étaient très proches et c’est un grand objectif. Nous sommes l’un des candidats mais pas le seul. Tout le monde parle du PSG à cause des joueurs présents mais il y a d’autres très bonnes équipes qui travaillent ensemble depuis des années comme Manchester City, le Bayern, Liverpool, l’Atlético Madrid, Chelsea… Il y a un certain nombre d’équipes ayant le pouvoir de remporter la Ligue des Champions. Le meilleur ne gagne pas toujours car cela dépend de nombreux détails ou circonstances. Tout peut arriver même si nous sommes l’un des candidats", a expliqué le numéro 30 du PSG.

"Petit à petit, j'entre dans la dynamique du club"

Concernant son intégration, le natif de Roario a jugé qu'il était à l'aise dans le vestiaire, notamment en raison des joueurs déjà connus de sa part, mais il a pointé le besoin d'avoir un peu plus de temps afin d'être totalement là. "Sportivement, il a fallu se remettre en selle physiquement et en plus j'avais des obligations avec la sélection mais petit à petit j'entre dans la dynamique du club. Je suis là depuis deux mois et je n'ai pas encore joué tous les matches. Il faudra un peu de temps", a-t-il noté. Si sa relation avec Neymar est toujours aussi bonne, Messi a abordé celle avec Mbappé, qui aurait pu quitter le club durant l'été mais est toujours un joueur du PSG : "Avec Kylian au début c'était bizarre car on ne savait pas s'il restait ou partait. Il est là et heureusement. Nous apprenons à nous connaître davantage, sur et en dehors du terrain. Nous nous entendons bien. Il y a un groupe sain dans le vestiaire", a expliqué le joueur.

Messi juge la Ligue 1 comme un championnat plus physique que la Liga

Alors qu'il est jusqu'ici muet en Ligue 1 (0 but et passe décisive en 5 matchs), l'ancien maître à jouer du Barça a livré ses premières impressions sur le championnat de France, se montrant marqué par sa dimension physique, par rapport à la Liga. "Je n'ai pas encore beaucoup de recul car j'ai joué peu de matchs. C'est un Championnat plus physique, je trouve. Les rencontres sont âpres et cela va d'un but à l'autre souvent., a-t-il assuré, lui qui n'a disputé que 45 minutes face à Lille, vendredi soir, avant d'être remplacé par Mauro Icardi à la mi-temps en raison d'une gêne musculaire. Messi demeure incertain pour le déplacement à Leipzig, mercredi soir lors de la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions (21 heures).